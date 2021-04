Germania, registrati 306 morti e 20mila nuovi contagi in 24 ore. “Focolai a scuola, in famiglia e al lavoro” (Di giovedì 8 aprile 2021) Le nuove infezioni da Coronavirus registrate in Germania nelle ultime 24 ore sono state 20.407, più del doppio rispetto al giorno prima. E si sono contati altri 306 decessi. Ad annunciarlo è stato il Robert Koch Institut, che mercoledì aveva lanciato l’allarme sulla crescente diffusione del virus negli asili nido e nelle scuole. L’istituto ha spiegato inoltre che ora si registrano più Focolai nelle famiglie e nell’ambiente professionale. Al contrario, è diminuito il numero di Focolai nelle case di cura e di riposo per anziani. La cancelliera Angela Merkel ha auspicato un nuovo lockdown “breve ma uniforme”. Una situazione che ha portato a un aumento dei ricoveri nella terapie intensive e che ha spinto la Cancelliera Angela Merkel a chiedere ai Lander di dare il via libera a “un breve e uniforme lockdown“. L’attuale lockdown, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Le nuove infezioni da Coronavirus registrate innelle ultime 24 ore sono state 20.407, più del doppio rispetto al giorno prima. E si sono contati altri 306 decessi. Ad annunciarlo è stato il Robert Koch Institut, che mercoledì aveva lanciato l’allarme sulla crescente diffusione del virus negli asili nido e nelle scuole. L’istituto ha spiegato inoltre che ora si registrano piùnelle famiglie e nell’ambiente professionale. Al contrario, è diminuito il numero dinelle case di cura e di riposo per anziani. La cancelliera Angela Merkel ha auspicato un nuovo lockdown “breve ma uniforme”. Una situazione che ha portato a un aumento dei ricoveri nella terapie intensive e che ha spinto la Cancelliera Angela Merkel a chiedere ai Lander di dare il via libera a “un breve e uniforme lockdown“. L’attuale lockdown, che ...

