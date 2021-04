Georgia, repubblicani approvano legge che limita diritto di voto. Delta e Coca-Cola contro: ora rischiano boicottaggio e aumento di tasse (Di giovedì 8 aprile 2021) Schiacciate tra due fuochi. A rischio di essere oggetto di un’azione di boicottaggio o di ritrovarsi con milioni di nuove tasse da pagare. È quanto sta succedendo ad alcune grandi aziende – in partiColare Delta e Coca-Cola – che hanno preso posizione contro la nuova legge elettorale in Georgia; e che ora si trovano tirate dentro uno scontro politico di cui avrebbero, volentieri, fatto a meno. La loro storia mostra i rischi, ma anche i limiti, del cosiddetto “capitalismo responsabile”. La legge della Georgia – Approvata dai repubblicani il 25 marzo, ha provocato polemiche vivaci. Essa riduce il numero delle urne collocate negli spazi pubblici (dove è possibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Schiacciate tra due fuochi. A rischio di essere oggetto di un’azione dio di ritrovarsi con milioni di nuoveda pagare. È quanto sta succedendo ad alcune grandi aziende – in partire– che hanno preso posizionela nuovaelettorale in; e che ora si trovano tirate dentro uno spolitico di cui avrebbero, volentieri, fatto a meno. La loro storia mostra i rischi, ma anche i limiti, del cosiddetto “capitalismo responsabile”. Ladella– Approvata daiil 25 marzo, ha provocato polemiche vivaci. Essa riduce il numero delle urne collocate negli spazi pubblici (dove è possibile ...

