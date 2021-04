General Motors | nuovi tagli alla produzione per carenza chip

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) –ha dichiarato che estenderà inegli stabilimenti nordamericani a causa dellaglobale di semiconduttori. A inizio febbraio l’azienda aveva detto che ladipotrebbe ridurre i profitti di 2 miliardi nel 2021; non è chiaro se ifaranno lievitare quella cifra. Lo stabilimento di Lansing, nel Michigan, prolungherà l’inattività finosettimana del 26 aprile. L’impianto, che produce le sportive Chevrolet Camaro e le berline Cadillac CT4 e CT5, è fermo dal 15 marzo. Il sito di Spring Hill, nel Tennessee, starà fermo per due settimane dal 12 aprile (qui si producono il SUV ...

ha dichiarato che estenderà i tagli alla produzione negli stabilimenti nordamericani a causa della carenza globale di semiconduttori . A inizio febbraio l'azienda aveva detto che la ...Poi, per l'Italia, c'è un 3 litri turbodiesel, progettato dallaGlobal Propulsion System di Torino, super ecologico, in grado di assicurare (protocollo WLTP), onestissimi consumi ...(Teleborsa) - General Motors ha dichiarato che estenderà i tagli alla produzione negli stabilimenti nordamericani a causa della carenza globale di semiconduttori. A inizio febbraio l'azienda aveva ...Il nuovo Hummer elettrico viene presentato nella versione SUV, dopo il pick up che già conosciamo, arriva anche questa variante unica e estrema.