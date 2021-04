Gela | bancarotta fraudolenta | otto misure cautelari e sequestro da 3 milioni di euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gela bancarotta

Metro

Giovanni Donzelli e' ai domiciliari perche' su di lui pende anche un procedimento perfraudolenta davanti al Tribunale di. La tesi della Dda che ha portato alla esecuzione di 15 ...La posizione di Burgio, che per laè stato condannato a otto anni di carcere e al quale ... 60 anni, di Agrigento; Angelo Nicastro, 58 anni, di Agrigento; Rosario Giordano, 46 anni, di; ...Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - Dalle prime ore di questa mattina, i militari del Gruppo di Gela e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta della Guardia di Finanza, in forza di un p ...quando il gelo in aprile, in Francia, ha portato a una vendemmia inferiore del 16% rispetto alla media, spingendo molti vignaioli sulla soglia della bancarotta.