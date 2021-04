Gazzetta | senza rinnovo a 3 milioni più bonus | Insigne sarà messo sul mercato

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ha destato non poca sorpresa, durante Juve-Napoli scoprire che l’agente di, Vincenzo Pisacane, aveva passato il pomeriggio in casa Milan. La volontà del capitano di restare a Napoli è nota da tempo, così come quella del presidente De Laurentiis di trattenerlo, quello che però manca è l’accordo tra i due per ilsulla questione economica, come ricorda oggi ladello Sport. Qualcosa è già trapelato su quanto De Laurentiis sarebbe disposto a offrire all’attaccante in termini economici. Il presidente è disponibile, pronto alla trattativa, ma pretende cheaccetti la decurtazione dell’attuale ingaggio che è di 4,5di euro a stagione. L’offerta, secondo indiscrezioni, sarebbe di 3di euro all’anno più una serie diche gli ...