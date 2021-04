GameStop nomina Ryan Cohen come nuovo presidente

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) –ha annunciato oggi che(co-fondatore ed ex CEO di Chewy, rivenditore online di alimenti per animali acquisito nel 2017 per oltre 3 miliardi di dollari) sarà il suodopo il via libera dell’assemblea degli azionisti prevista per il 9 giugno. Dopo l’assemblea annuale, tutti gli amministratori riceveranno un compenso al 100% in azioni e la retribuzione degli amministratori sarà ridotta di circa il 28% rispetto all’anno precedente. La società ha ancheto le seguenti sei persone per il rinnovo del CdA: Alan Attal, Larry Cheng,, Jim Grube, George Sherman e Yang Xu.

