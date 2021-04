Gabriel Garko indagato: 150 mila euro in nero da Ana Betz? (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella maxi inchiesta Petrolmafie arrestata la cantante ereditiera Anna Bettozzi, nome d’arte Ana Betz, amministratrice di Maxpetroli. E dall’inchiesta emerge l’intercettazione di un pagamento in contanti per uno spot in cui recita Gabriel Garko. Misure cautelari, arresti e sequestri per centinaia di milioni di euro emergono dalla maxi inchiesta Petrolmafie. Le approfondite indagini hanno scoperchiato collegamenti tra clan camorristici e imprenditori volti a gestire il traffico illegale nel Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella maxi inchiesta Petrolmafie arrestata la cantante ereditiera Anna Bettozzi, nome d’arte Ana, amministratrice di Maxpetroli. E dall’inchiesta emerge l’intercettazione di un pagamento in contanti per uno spot in cui recita. Misure cautelari, arresti e sequestri per centinaia di milioni diemergono dalla maxi inchiesta Petrolmafie. Le approfondite indagini hanno scoperchiato collegamenti tra clan camorristici e imprenditori volti a gestire il traffico illegale nel Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Adriano48R : RT @PPicerni: Mafia e petrolio, arrestata Ana Bettz: 'Era a capo dell'impresa criminale'. Soldi in nero a Gabriel Garko, sequestrato un mil… - infoitinterno : Mafie e petrolio, il capo era la cantante ereditiera Ana Bettz: “Soldi in nero a Gabriel Garko” - infoitinterno : Mafia petrolifera: in carcere Ana Bettz come “mente della camorra”, pagamenti in nero a Gabriel Garko - NicolaCorda : Che Gabriel Garko abbia preso soldi in nero mi interessa abbastanza poco. Piuttosto sono colpito dal fatto che a qu… - JackieMilesiF : Mafia e petrolio, arrestata Ana Bettz: 'Era a capo dell'impresa criminale'. Soldi in nero a Gabriel Garko, sequestr… -