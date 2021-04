Fusione nucleare: cresce il progetto DTT. Nuovi soci e contratti per 85 milioni di euro per il reattore italiano (Di giovedì 8 aprile 2021) ENEA ha annunciato l'ingresso nel progetto del Divertor Tokamak Test di sei Nuovi soci tra cui l'Istituto Nazionale di Fisica nucleare e diverse università italiane. Assegnati i contratti per la fornitura dei potenti magneti a superconduttori per il confinamento del plasma.... Leggi su dday (Di giovedì 8 aprile 2021) ENEA ha annunciato l'ingresso neldel Divertor Tokamak Test di seitra cui l'Istituto Nazionale di Fisicae diverse università italiane. Assegnati iper la fornitura dei potenti magneti a superconduttori per il confinamento del plasma....

Advertising

Digital_Day : L'Italia è protagonista della corsa alla fusione nucleare con il Divertor Tokamak Test. Cresce la cordata per la re… - Qualenergiait : Fusione nucleare e idrogeno per le auto: le contraddizioni di Cingolani sulla transizione energetica - SLN_Magazine : Fusione nucleare, oltre 85 mln contratti e 6 nuovi soci per progetto italiano Dtt - lifestyleblogit : Fusione nucleare, oltre 85 mln contratti e 6 nuovi soci per progetto italiano Dtt - - fisco24_info : Fusione nucleare, oltre 85 mln contratti e 6 nuovi soci per progetto italiano Dtt: Si consolida il programma per pr… -