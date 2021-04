Furbetti del Gratta e Vinci, ecco come funzionava: il ruolo del guardalinee Copelli (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ex guardalinee Cristiano Copelli è tra i Furbetti del “Gratta e Vinci”, negli ultimi anni avrebbero vinto in maniera fraudolenta milioni di euro. L’indagato principale nell’inchiesta è Fabio Giacovazzi, informatico della Lottomatica Holding Spa, concessionaria dei giochi per conto dello Stato. Il principale indagato dell’inchiesta romana è Fabio Giacovazzi, funzionario romano e informatico della Lottomatica Holding Spa, concessionaria dei giochi per conto dello Stato, che in base al codice deontologico non avrebbe dovuto e potuto nemmeno partecipare alle lotterie. A ottobre scorso è avvenuto il primo sequestro da 27 milioni di euro, in questi giorni due Vincite: una da 5 milioni di euro tramite un “Maxi Milionario” e un altro da 7 di euro milioni con un ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021) L’exCristianoè tra idel “”, negli ultimi anni avrebbero vinto in maniera fraudolenta milioni di euro. L’indagato principale nell’inchiesta è Fabio Giacovazzi, informatico della Lottomatica Holding Spa, concessionaria dei giochi per conto dello Stato. Il principale indagato dell’inchiesta romana è Fabio Giacovazzi, funzionario romano e informatico della Lottomatica Holding Spa, concessionaria dei giochi per conto dello Stato, che in base al codice deontologico non avrebbe dovuto e potuto nemmeno partecipare alle lotterie. A ottobre scorso è avvenuto il primo sequestro da 27 milioni di euro, in questi giorni duete: una da 5 milioni di euro tramite un “Maxi Milionario” e un altro da 7 di euro milioni con un ...

