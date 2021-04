FS Italiane punta alla salute: conseguita la certificazione WELL Health-Safety Rating per il contrasto e la prevenzione al Covid-19 (Di giovedì 8 aprile 2021) Le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, la gestione dello smart working, il welfare per i dipendenti dedicato al Covid-19 come i tamponi antigenici rapidi per i lavoratori entrati in contatto con sospetti casi Covid e la copertura assicurativa in caso di ricovero da contagio. Sono alcune delle azioni messe in campo dal Gruppo FS Italiane per contrastare e prevenire la diffusione della pandemia da Covid-19 e che sono valse a FS la certificazione WELL Health-Safety Rating, standard sviluppato dall'International WELL Building Institute di New York. Lo standard valuta le procedure previste per garantire un ambiente di lavoro sicuro, i protocolli necessari a minimizzare il rischio di contagio in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, la gestione dello smart working, il welfare per i dipendenti dedicato al-19 come i tamponi antigenici rapidi per i lavoratori entrati in contatto con sospetti casie la copertura assicurativa in caso di ricovero da contagio. Sono alcune delle azioni messe in campo dal Gruppo FSper contrastare e prevenire la diffusione della pandemia da-19 e che sono valse a FS la, standard sviluppato dall'InternationalBuilding Institute di New York. Lo standard valuta le procedure previste per garantire un ambiente di lavoro sicuro, i protocolli necessari a minimizzare il rischio di contagio in ...

Advertising

Agenparl : FS ITALIANE, L’IMPEGNO PER LE PERSONEGRUPPO PUNTA SU INNOVAZIONE, SALUTE E WELFARE - - AvatarNemo : RT @infoiteconomia: Poste Italiane: per l’assistenza punta sull’Intelligenza Artificiale - infoiteconomia : Poste Italiane: per l’assistenza punta sull’Intelligenza Artificiale - GioTroppoTop : RT @SStefano93: Il Dortmund gioca in casa del City. Schiera 3 attaccanti, due giocatori classe 2002 e 2003 e gioca a calcio, non a calci. Q… - lazarismo : RT @SStefano93: Il Dortmund gioca in casa del City. Schiera 3 attaccanti, due giocatori classe 2002 e 2003 e gioca a calcio, non a calci. Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiane punta Fs Italiane punta su innovazione, salute e welfare: i dettagli Le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, la gestione dello smart working, il welfare per i dipendenti dedicato al Covid - 19 come i tamponi antigenici rapidi per i lavoratori ...

Passo fermo e grande lucidità: a 103 anni va a ricevere il vaccino Intanto nuovi step sono previsti nel piano vaccinale della Asl, che punta ai grandi numeri con l'... mentre si sta lavorando per utilizzare il portale di Poste Italiane per la vaccinazione di massa, ...

l'impegno per le persone. Il Gruppo punta su innovazione, salute e welfare Ferrovie dello Stato Italiane Juventus, potrebbe arrivare uno fra Scamacca e Shomurodov Il nazionale under 21 italiano ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, costa invece circa 15 milioni la punta uzbeka. La società bianconera non vorrebbe investire molto per il ...

Isole Covid-free in Italia: quali sono e quando riaprono Alcune isole italiane si preparano a diventare Covid-free grazie al piano del Governo che prevede una campagna di vaccinazione di massa. Ecco quali sono e quando riaprono.

Le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, la gestione dello smart working, il welfare per i dipendenti dedicato al Covid - 19 come i tamponi antigenici rapidi per i lavoratori ...Intanto nuovi step sono previsti nel piano vaccinale della Asl, cheai grandi numeri con l'... mentre si sta lavorando per utilizzare il portale di Posteper la vaccinazione di massa, ...Il nazionale under 21 italiano ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, costa invece circa 15 milioni la punta uzbeka. La società bianconera non vorrebbe investire molto per il ...Alcune isole italiane si preparano a diventare Covid-free grazie al piano del Governo che prevede una campagna di vaccinazione di massa. Ecco quali sono e quando riaprono.