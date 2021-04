Friuli Venezia Giulia verso nuovo protocollo per riaprire cinema e teatri

RaiTre : Alla quattordicesima posizione il borgo di Poffabro in Friuli Venezia Giulia nella provincia di Pordenone.… - poliziadistato : #PoliziaStradale Friuli Venezia Giulia ha sanzionato, a Villesse (Go) il conducente di un camion proveniente dalla… - TgrRaiFVG : La stragrande maggioranza dei sanitari del Friuli Venezia Giulia è vaccinata; il numero di quelli che non lo sono a… - infoitsalute : Contagi ancora in calo - TGR Friuli Venezia Giulia - MarcoDreosto : RT @MassimoCasanov3: Da San Daniele del Friuli assieme al sindaco @PIETROVALENT e al segretario regionale della Lega Friuli Venezia Giulia… -

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia

... 31.503 in Lombardia 10.861 in Veneto 5.703 in Campania 12.271 in Emilia - Romagna 10.588 in Piemonte 6.932 nel Lazio 5.571 in Toscana 5.095 in Puglia 4.757 in Sicilia 3.453 in...... ben 15 regioni sono state premiate nel corso degli anni, alcune con il massimo riconoscimento, come Umbria,Giulia, Veneto, Lombardia e Abruzzo, altre con premi diversi. Toscana e ...(Adnkronos) - La giuria è composta da personalità di spicco nel campo del giornalismo, opinion leader, sponsor, esperti e personalità dei settori bike, ambiente e turismo.I finalisti verranno resi not ...Non è accettabile che siano presenti nel 95% nelle scuole dell’infanzia del Friuli-Venezia Giulia e solo nel 13,5% in Sicilia”. Vanno fatti investimenti per riqualificare il patrimonio edilizio ...