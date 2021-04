Fratoianni incontra l'ambasciatore di Cuba: 'Siamo grati per l'aiuto dei medici cubani di un anno fa' (Di giovedì 8 aprile 2021) L'incontro fra il segretario di Sinistra Italiana Fratoianni e l'ambasciatore di Cuba in Italia è stato cordiale e con uno sguardo ad un auspicabile futuro di collaborazione fra i due Paesi, come già ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) L'incontro fra il segretario di Sinistra Italianae l'diin Italia è stato cordiale e con uno sguardo ad un auspicabile futuro di collaborazione fra i due Paesi, come già ...

