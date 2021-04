Francesco Maria Gallo: «Vi racconto il mio Inferno in chiave rock» (Di giovedì 8 aprile 2021) In occasione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte, è stato pubblicato Inferno, un'opera rock electro sinfonica, con musiche e testi di Francesco Maria Gallo, ispirata alla cantica della Divina Commedia e prodotta da Renato Droghetti con la supervisione di Manuel Auteri. Sono già in rotazione radiofonica Caronte, l' incipit del viaggio all'Inferno immaginato da Dante e idealizzato, nella sua opera musico-letteraria, da Francesco Maria Gallo, e Selva oscura, che riporta i versi originali del Proemio dantesco. Pubblicato dall'etichetta bolognese SanLucaSound, Inferno, che ha avuto il patrocinio e il riconoscimento come opera culturale di qualità da parte della fondazione Symbola, ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 aprile 2021) In occasione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte, è stato pubblicato, un'operaelectro sinfonica, con musiche e testi di, ispirata alla cantica della Divina Commedia e prodotta da Renato Droghetti con la supervisione di Manuel Auteri. Sono già in rotazione radiofonica Caronte, l' incipit del viaggio all'immaginato da Dante e idealizzato, nella sua opera musico-letteraria, da, e Selva oscura, che riporta i versi originali del Proemio dantesco. Pubblicato dall'etichetta bolognese SanLucaSound,, che ha avuto il patrocinio e il riconoscimento come opera culturale di qualità da parte della fondazione Symbola, ...

Advertising

rtl1025 : ?? Una riunione sul caso #AstraZeneca tra governo - con i ministri Roberto #Speranza e Maria Stella #Gelmini - Regio… - giuliamarzam : @sensates99 @tommaso_zorzi Esatto. Maledetto Francesco Maria Oppini ?? - Francy76956912 : RT @Annuccia1897: Sempre sul pezzo lui Ah Francesco Maria Oppini #MaurizioCostanzoShow #tzvip - Annuccia1897 : Sempre sul pezzo lui Ah Francesco Maria Oppini #MaurizioCostanzoShow #tzvip - DeagostiniRosa : @Pontifex_it Papa Francesco, prego per te. Per favore, non dimenticare pensiero a MARIA per guarigione coppia di bravi sposi. Grazie. -