Francesca Novello: “Non è stato facile fare l’ombrellina. Con Valentino…” (Di giovedì 8 aprile 2021) La fidanzata di Valentino Rossi: "Non è facile lavorare con persone che ti guardano il sedere quando passi e ti toccano una chiappa" Leggi su golssip (Di giovedì 8 aprile 2021) La fidanzata di Valentino Rossi: "Non èlavorare con persone che ti guardano il sedere quando passi e ti toccano una chiappa"

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Novello Il tatuaggio di Francesca Sofia Novello dedicato a Valentino Rossi Nuovo tatuaggio per Francesca Sofia Novello, che ha dedicato un angolo del suo sedere a Valentino Rossi. A raccontarlo è stata la modella, fidanzata con il 9 volte iridato dal 2016 di Redazione MOW F rancesca Sofia ...

Francesca Sofia Novello: 'Io e Valentino? Sogniamo una famiglia' Francesca Sofia Novello, da 3 anni legata al campione Valentino Rossi, ha dichiarato che lei e il pilota sognerebbero una famiglia insieme. Francesca Sofia Novello e Valentino La storia d'amore tra ...

Francesca Novello: “Non è stato facile fare l’ombrellina. Con Valentino…” Golssip MotoGP, Francesca Sofia Novello svela i retroscena del lavoro da ombrellina In attesa di tempi migliori, è stata Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi a parlare in merito a questo lavoro: “Il lavoro di ombrellina in realtà è un lavoro come tanti ...

