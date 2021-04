Francesca Marciano e gli spiriti animali oltre la pandemia | “Ci ha insegnato che siamo peggio di quello che pensiamo di essere”

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 aprile 2021) Scrivere romanzi lunghi - disse Italo Calvino quando uscì la sua raccolta di racconti Se una notte d’inverno un viaggiatore – “è un controsenso perché la dimensione del tempo è andata in frantumi” e non si può che vivere o pensare “se non a spezzoni di tempo che s’allontanano ognuno lungo una sua traiettoria e subito spariscono”. Da allora (era il 1979), è come se gli italiani si fossero abituati a dimenticare, o quantomeno a non considerare più di tanto, quel genere letterario di cui abbiamo avuto tanti maestri, da Verga a Pirandello, da Parise alla Ortese. “Qui in Italia, i racconti non fanno la felicità dell’editore, mentre in America è un genere letterario che sopravvive bene”, ci spiega, ricordando che da noi è stata Jhumpa Lahiri, una scrittrice guarda caso straniera e vincitrice del Pulitzer, a cimentarsi di recente in ciò ...