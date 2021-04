Forza Italia vuole il condono delle cartelle fino al 2015. A 10mila euro la soglia del debito da estinguere. Muro dei sindacati (Di giovedì 8 aprile 2021) No, e ancora no, al condono inserito nel decreto Sostegni. E’ quello che pronunciano i sindacati nel corso delle audizioni svolte al Senato. Un no, infine, che fa a pugni con la richiesta avanzata nelle stesse ore da Forza Italia di allargare le maglie della rottamazione dei debiti col fisco. Gli azzurri tra gli emendamenti “migliorativi” al decreto, preannunciati nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama, propongono l’ampliamento della cancellazione delle cartelle con la estensione fino al 2015, l’aumento della soglia da 5mila a 10mila euro e del limite di reddito da 30mila a 40mila euro. In linea con gli umori della Lega che, in sede di approvazione del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) No, e ancora no, alinserito nel decreto Sostegni. E’ quello che pronunciano inel corsoaudizioni svolte al Senato. Un no, infine, che fa a pugni con la richiesta avanzata nelle stesse ore dadi allargare le maglie della rottamazione dei debiti col fisco. Gli azzurri tra gli emendamenti “migliorativi” al decreto, preannunciati nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama, propongono l’ampliamento della cancellazionecon la estensioneal, l’aumento dellada 5mila ae del limite di reddito da 30mila a 40mila. In linea con gli umori della Lega che, in sede di approvazione del ...

