Fortnite, è ancora guerra con Apple: pesante risposta alle accuse (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua il botta e risposta tra Epic Games ed Apple per gli acquisti su Fortnite. Il colosso di Cupertino ha rilanciato ancora una volta Risale ad ormai 3 anni fa l’inizio degli scontri tra Epic Games ad Apple per gli acquisti in-app su iOS. Fortnite permette da anni agli utenti di spendere denaro direttamente all’interno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua il botta etra Epic Games edper gli acquisti su. Il colosso di Cupertino ha rilanciatouna volta Risale ad ormai 3 anni fa l’inizio degli scontri tra Epic Games adper gli acquisti in-app su iOS.permette da anni agli utenti di spendere denaro direttamente all’interno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

prettyboydalyy : se il tuo gioco main è ancora fortnite stfu - fortnite_leakk : Bundle Ride bene chi ride ultimo C'è ancora tempo per accogliere il caos con Joker, Poison Ivy e Re Mida, ora in sc… - PR0UDOFN1ALL : RT @txoghosth: ??=GTA ??=COD ??=ROCKET LEAGUE ??=FORTNITE ??=PERSONE CHE DICONO ANCORA KID il mio compito? metterlo in tutti i video :) - dvfncless : ??=GTA ??=COD ??=ROCKET LEAGUE ??=FORTNITE ??=PERSONE CHE DICONO ANCORA KID il mio compito? metterlo in tutti i video :) - leppelin_ : @frango0o Questa season ancora non l'ho giocata sono troppo preso da questo gioco di merda ma voglio tornare su for… -