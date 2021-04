Formazioni ufficiali Dinamo Zagabria-Villareal, Europa League 2020/2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Le Formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria-Villareal, gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2020/2021. Dopo il ko per 2-0 all’andata, la formazione croata è riuscita a ribaltare il Tottenham al ritorno con un 3-0 da sogno confezionato all’interno dei tempi supplementari. Gli spagnoli hanno invece spazzato via senza patemi la Dinamo Kiev, battuta sia all’andata che al ritorno mantenendo la porta inviolata. Allo stadio Maksimir il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21:00. Le Formazioni ufficiali Dinamo Zagabria: (in attesa) Villareal: (in attesa) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Ledi, gara valevole per l’andata dei quarti di finale di. Dopo il ko per 2-0 all’andata, la formazione croata è riuscita a ribaltare il Tottenham al ritorno con un 3-0 da sogno confezionato all’interno dei tempi supplementari. Gli spagnoli hanno invece spazzato via senza patemi laKiev, battuta sia all’andata che al ritorno mantenendo la porta inviolata. Allo stadio Maksimir il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21:00. Le: (in attesa): (in attesa) SportFace.

