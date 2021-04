Food | Scuola Tessieri | ristorazione post-Covid chiederà sempre più competenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Labitalia) - No all'improvvisazione, sì allo studio, all'applicazione e all'innovazione. No all'ideale della finta cucina della nonna e sì al ristorante artigianale di qualità che punta sul territorio, la freschezza delle materie prime e l'accoglienza. No ai mille piatti in menu, sì alla cura di poche proe ma fatti bene. No a conti salatissimi e ingiustificati e sì ai locali che continueranno a investire nel delivery e nel take away. Sono solo alcuni dei comandamenti che, secondo gli esperti, detteranno le regole dellae che costituiranno parte dei corsi di alta formazione che, la più grandedi cucina del Centro Italia, lancia a partire da maggio per soli 32i tra cucina e pasticceria ...