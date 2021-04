Food for Earth, perché il cibo è l’unica via per salvare il Pianeta (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo la tradizione greca, per maratona s’intende la corsa che nel 490 a.C. sarebbe stata compiuta dal soldato Fidippide per annunciare a tutta la sua comunità la vittoria di Atene sui Persiani. Un viaggio lungo, senza sosta né soluzione di continuità, dove la benzina che ti spinge ad andare avanti e a non cedere alla stanchezza, è l’urgenza di condividere un messaggio di estrema importanza, non solo per sé ma per l’intera collettività. Il prossimo 22 aprile, poco dopo Pasqua e nel pieno della stagione primaverile (due appuntamenti legati fortemente al concetto di “rinascita”), il Future Food Institute promuoverà una corsa simile a quella ateniese, con un messaggio altrettanto cruciale. In collaborazione con la FAO E-Learning Academy e in occasione del 51° anniversario della Giornata della Terra, organizzeremo la seconda edizione della Maratona Digitale Globale di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Secondo la tradizione greca, per maratona s’intende la corsa che nel 490 a.C. sarebbe stata compiuta dal soldato Fidippide per annunciare a tutta la sua comunità la vittoria di Atene sui Persiani. Un viaggio lungo, senza sosta né soluzione di continuità, dove la benzina che ti spinge ad andare avanti e a non cedere alla stanchezza, è l’urgenza di condividere un messaggio di estrema importanza, non solo per sé ma per l’intera collettività. Il prossimo 22 aprile, poco dopo Pasqua e nel pieno della stagione primaverile (due appuntamenti legati fortemente al concetto di “rinascita”), il FutureInstitute promuoverà una corsa simile a quella ateniese, con un messaggio altrettanto cruciale. In collaborazione con la FAO E-Learning Academy e in occasione del 51° anniversario della Giornata della Terra, organizzeremo la seconda edizione della Maratona Digitale Globale di ...

