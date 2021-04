Fondazione Human Technopole e Associazione Civita organizzano SCIENZA E CULTURA PER IL RILANCIO DEL PAESE (Di giovedì 8 aprile 2021) (Roma, 6 aprile 2021) - evento visibile in diretta Facebook Roma, 06.04.2021 – Il prossimo 13 aprile alle ore 10:00 Fondazione Human Technopole e Associazione Civita organizzano un momento di confronto e dibattito tra esponenti del mondo della ricerca, della CULTURA, della politica e dell'industria per riflettere sul potenziale di SCIENZA e CULTURA per il RILANCIO dell'economia del PAESE, in vista della presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'evento virtuale sarà trasmesso in diretta in contemporanea sulla pagina Facebook della L'incontro è il primo di una serie di iniziative congiunte tra Fondazione Human Technopole, il nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) (Roma, 6 aprile 2021) - evento visibile in diretta Facebook Roma, 06.04.2021 – Il prossimo 13 aprile alle ore 10:00un momento di confronto e dibattito tra esponenti del mondo della ricerca, della, della politica e dell'industria per riflettere sul potenziale diper ildell'economia del, in vista della presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'evento virtuale sarà trasmesso in diretta in contemporanea sulla pagina Facebook della L'incontro è il primo di una serie di iniziative congiunte tra, il nuovo ...

