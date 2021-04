Fondazione Cannavaro Ferrara | il rider derubato dona 4mila euro

Advertising

NAPOLI - Gianni Lanciato, il rider a cui è stato rubato lo scooter lo scorso 1° gennaio durante un turno di lavoro, ha deciso di donare 4mila euro allaFerrara. Una vera e propria gara di generosità verrebbe da dire. Sì, perché in seguito a quell'increscioso episodio venne aperta una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per ...'Ho fatto solo ciò che avevo detto sin dall'inizio. Dopo aver ritrovato il motorino, sin da subito ho voluto che i soldi raccolti per me andassero a chi ha più bisogno. Come si suol dire una mano lava ...L'associazione era corsa in soccorso di Gianni Lanciato quando dei ladri gli avevano sottratto il motorino durante un turno di lavoro tra il 1° e 2 gennaio ...Giovanni Lanciato, il rider noto per essere stato derubato dello scooter a Calata Capodichino da una banda di giovani delinquenti lo scorso 2 gennaio, ha deciso di devolvere la somma di 4mila euro ...