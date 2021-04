Foggia | parrucchiera sfida il dpcm e apre il salone | ' Siamo stanchi'

Advertising

'Lo so, sto rischiando, ma non ce la facciamo più. Ho aperto la mia attività al pubblico perché siamo stanchi di aspettare'. Valeria Campanella, 25enne di Foggia, spiega il motivo per cui oggi ha aperto il suo salone sfidando i divieti imposti dalla normativa anti contagio nelle zone rosse. 'Il Governo - aggiunge Valeria - non ci ...