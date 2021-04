Florentino Perez offre 10 mld per acquistare Autostrade per l’Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente del Real Madrid nonché numero uno del gigante delle infrastrutture spagnolo Acs Florentino Peres è pronto a offrire 10 miliardi di euro per comprare la quota di circa l’88% di Atlantia (gruppo Benetton) in Aspi, Autostrade per l’Italia. Lo scrive il Financial Times, dopo aver visionato una lettera con cui il businessman iberico L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) Il presidente del Real Madrid nonché numero uno del gigante delle infrastrutture spagnolo AcsPeres è pronto a offrire 10 miliardi di euro per comprare la quota di circa l’88% di Atlantia (gruppo Benetton) in Aspi,per. Lo scrive il Financial Times, dopo aver visionato una lettera con cui il businessman iberico L'articolo

Advertising

Angela3v999 : RT @Phastidio: Continuano le lezioni inflitte ai Benetton dallo stato imprenditore ?? - Italia_Notizie : Acs di Florentino Perez presenta offerta per Aspi: vale fino a 10 miliardi - albemutti : RT @Phastidio: Continuano le lezioni inflitte ai Benetton dallo stato imprenditore ?? - ALEPISE : RT @CalcioFinanza: Florentino Perez offre 10 miliardi per la quota di Atlantia (Benetton) in Autostrade per l'Italia (Aspi) - vagabonham : RT @Phastidio: Continuano le lezioni inflitte ai Benetton dallo stato imprenditore ?? -