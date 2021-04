Florentino Perez, dalla politica al Real Madrid, vita e carriera del miliardario spagnolo che “spariglia” la partita su Autostrade (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ingresso di Florentino Pérez Rodriguez nella partita Autostrade è un vero colpo di scena. Finora, infatti, gli industriali veneti hanno sostenuto che in circolazione non c’era proprio nessuno interessato ad acquistare Aspi. Così la notizia che Pérez sia disposto a mettere mano al portafoglio per creare un gruppo paneuropeo ha destato non pochi interrogativi fra gli investitori. Nella comunità finanziaria internazionale c’è infatti chi sostiene che Pérez voglia sfilare Aspi ai Benetton. E chi, invece, ritiene che il miliardario sia una sorta di asso nella manica degli industriali veneti per convincere Cdp a ritoccare al rialzo l’offerta per l’88% di Aspi. Difficile dire quale delle due versioni sia quella giusta. Ma è certo che Pérez è una vecchia conoscenza per i Benetton che con lui sono scesi a patti nel 2018 per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ingresso diPérez Rodriguez nellaè un vero colpo di scena. Finora, infatti, gli industriali veneti hanno sostenuto che in circolazione non c’era proprio nessuno interessato ad acquistare Aspi. Così la notizia che Pérez sia disposto a mettere mano al portafoglio per creare un gruppo paneuropeo ha destato non pochi interrogativi fra gli investitori. Nella comunità finanziaria internazionale c’è infatti chi sostiene che Pérez voglia sfilare Aspi ai Benetton. E chi, invece, ritiene che ilsia una sorta di asso nella manica degli industriali veneti per convincere Cdp a ritoccare al rialzo l’offerta per l’88% di Aspi. Difficile dire quale delle due versioni sia quella giusta. Ma è certo che Pérez è una vecchia conoscenza per i Benetton che con lui sono scesi a patti nel 2018 per ...

Advertising

fattoquotidiano : Florentino Perez, dalla politica al Real Madrid, vita e carriera del miliardario spagnolo che “spariglia” la partit… - infoiteconomia : Autostrade e Florentino Perez: perché il presidente del Real si fa di nuovo avanti - infoiteconomia : Autostrade | Florentino Perez valuta le quote di Atlantia - infoiteconomia : Autostrade, Florentino Perez valuta le quote di Atlantia - infoiteconomia : Autostrade | per l'acquisto si fa sotto il presidente del Real Madrid Florentino Perez -