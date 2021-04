Firenze | vaccinato durante la chemioterapia | sessantenne muore dopo poche ore

(Di giovedì 8 aprile 2021) Disposta l’autopsia per unfiorentino morto aore dalla vaccinazione anti Covid. Getty Immages/Chris McGrathUn uomo di 60 anni, residente a Fucecchio –– è morto aore dalla somministrazione del vaccino anti Covid. Il– riporta la Repubblica – stava seguendo un ciclo di. Il decesso si è registrato intorno alle ore 19, solo sei ore prima era statocontro il Covid all’ospedale di Empoli. Nello specifico gli era stata inoculata la prima dose del vaccino Moderna. Rientrava tra le persone “estremamente fragili” per aver subito l’asportazione di un rene lo scorso anno. I familiari del defunto e, in particolare il figlio, hanno spiegato che, nonostante l’intervento delicato di ...

Advertising

cesarebrogi1 : @ValeriaDeSimon1 A Firenze stanno vaccinando al Mandela Forum 15 ore al giorno io mi sono vaccinato il giorno di Pa… - Nicola_Firenze : RT @MMmarco0: In Italia tutti parlano delle riaperture di Israele e Regno Unito ma tutti omettono di dire che prima di cominciare a riaprir… - luigimaria20 : @TgrRaiToscana @TgrRai mio zio di firenze infermo di 90 anni ancora non vaccinato - pborghilivorno : #toscanadacambiare Persone fragili, caos vaccini: l'sms arriva anche a chi si è già vaccinato - EmilioBerettaF1 : Muore un 60enne a Fucecchio, sei ore dopo essersi vaccinato, il pm avvia accertamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze vaccinato

La Repubblica Firenze.it

: La Regione Toscana è nelle ultime posizioni nella classifica nazionale delle vaccinazioni ... quando, come e chi verrà. I medici di famiglia non forniscono informazioni ai pazienti, ..., 23 marzo 2021 La Regione Toscana è nelle ultime posizioni nella classifica nazionale delle ... quando, come e chi verrà. I medici di famiglia non forniscono informazioni ai pazienti, ...La Grecia ha tante isole e per quello si sta muovendo in quella direzione, noi potremmo farlo. Il punto è creare meccanismi per cui sia semplice circolare Isole covid free e riaperture, la dichiarazio ...Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto ieri, mercoledì 7 aprole, sul tema delle vaccinazioni in Toscana nella seduta d'urgenza del Consiglio regione in cui era iscirtta la moz ...