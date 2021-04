Advertising

Globe1078 : Figliuolo: «Se ci vacciniamo ne usciamo. Piano non cambia, a fine mese 500mila dosi al giorno» - Piero42395724 : RT @Bluefidel47: Il Generale Figliuolo ha dichiarato oggi : Se ci vacciniamo tutti, ne usciremo . Si si, andrà tutto bene !! Ma che cacch… - K274863601 : RT @Bluefidel47: Il Generale Figliuolo ha dichiarato oggi : Se ci vacciniamo tutti, ne usciremo . Si si, andrà tutto bene !! Ma che cacch… - Silvana54358934 : RT @Bluefidel47: Il Generale Figliuolo ha dichiarato oggi : Se ci vacciniamo tutti, ne usciremo . Si si, andrà tutto bene !! Ma che cacch… - Bluefidel47 : Il Generale Figliuolo ha dichiarato oggi : Se ci vacciniamo tutti, ne usciremo . Si si, andrà tutto bene !! Ma ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo vacciniamo

'Se se cine usciamo. Appena completeremo gli over 80 e i fragili apriremo la vaccinazione alle classi produttive': è quanto ha detto il generale Francesco Paolo, commissario straordinario ......Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid19, che ha parlato stamane a Piediripa di Macerata, al termine della visita al nuovo centro vaccinale. 'Se se ci...Leggi anche > Figliuolo: «Se ci vacciniamo ne usciamo. Piano non cambia, a fine mese 500mila dosi al giorno» Ieri, come detto, c'è stato il record di morti del 2021, ben 627: un dato probabilmente ...Il commissario Figliuolo in visita al centro vaccinale di Ancona con il capo della Protezione civile Curcio ha fatto il punto sui vaccini ...