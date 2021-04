Figliuolo: "Piano vaccini non cambia, a fine mese 500mila dosi al giorno" (Di giovedì 8 aprile 2021) “Il Piano non cambia, a fine mese dobbiamo arrivare a 500mila dosi giornaliere. Da oggi l’inoculazione del vaccino AstraZeneca è aperta alla platea dei 60-79 anni, mentre gli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose, riceveranno anche la seconda”. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, si è espresso stamani a Piediripa di Macerata di parlando degli ultimi sviluppi sulla somministrazione del vaccino anglo-svedese. “L’Ema - ha sottolineato il generale - ha detto che AstraZeneca è un vaccino sicuro e spero che la vicenda si concluda così”. Leggi anche... Il Piano di Draghi: Astrazeneca a tutti gli over 60 (di P. Salvatori e L. Matarese) Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ilnon, adobbiamo arrivare agiornaliere. Da oggi l’inoculazione del vaccino AstraZeneca è aperta alla platea dei 60-79 anni, mentre gli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose, riceveranno anche la seconda”. Così il generale Francesco Paolo, commissario per l’emergenza Covid, si è espresso stamani a Piediripa di Macerata di parlando degli ultimi sviluppi sulla somministrazione del vaccino anglo-svedese. “L’Ema - ha sottolineato il generale - ha detto che AstraZeneca è un vaccino sicuro e spero che la vicenda si concluda così”. Leggi anche... Ildi Draghi: Astrazeneca a tutti gli over 60 (di P. Salvatori e L. Matarese)

Advertising

Maumol : La decisione del generale Figliuolo di usare Astrazeneca solo per la fascia d’età tra i 60 e i 79 anni è il primo t… - sole24ore : Vaccini, l’Italia raccomanda Astrazeneca per gli over 60. Figliuolo rivede il piano - meb : Il Generale #Figliuolo ci conferma che con impegno e organizzazione le cose si possono fare, e bene. Il piano vacci… - Hazydavey38 : RT @EdoardoBuffoni: Ma se il piano del generale Figliuolo è vaccinare in rigoroso ordine di età, perché ora dice sì alla vaccinazione per t… - flinxkk8 : RT @lucianocapone: Continuerò a criticare ciò che non funziona del piano vaccini ma dire, come fa Travaglio, che con Arcuri 'eravamo i prim… -