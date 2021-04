Figliuolo: "Dare fiducia ai vaccini. Piano riadeguato, ma obiettivo è 500.000 dosi al giorno" (Di giovedì 8 aprile 2021) Il commissario per l'emergenza: "Se ci vacciniamo, ne usciamo". Curcio: "Bene lavoro di squadra. Qui ancora ferite aperte del sisma". Leggi su rainews (Di giovedì 8 aprile 2021) Il commissario per l'emergenza: "Se ciamo, ne usciamo". Curcio: "Bene lavoro di squadra. Qui ancora ferite aperte del sisma".

Advertising

Gabry55020967 : @Ariachetira Bitonci siete scandalosi ora volete tutto aperto perché non siete in grado di dare i ristori che decan… - FabioMontale : Leggo su Twitter generosi, ma inani, tentativi di dare un senso a ciò che dice il generale #Figliuolo a proposito delle #vaccinazioni - Kiki39793047 : @laura_ceruti Ma semmai mi potrebbe dare Fiducia il fatto che il gen Figliuolo sia in logistica. Che sia un alpino… - twMec : RT @Il_Vitruviano: Figliuolo gaffeur dovrebbe pensarci due volte prima di dare fiato alle trombe. - RisatoNicola : RT @Il_Vitruviano: Figliuolo gaffeur dovrebbe pensarci due volte prima di dare fiato alle trombe. -