Fidenza | 400 euro per un galleggiante | idraulico condannato al risarcimento

(Di giovedì 8 aprile 2021) FIDENZA – Quattrocento euro per cambiare in pochi minuti il galleggiante dello scarico del wc. Questo il conto che un idraulico di Fidenza ha presentato a una signora che si era rivolta a lui cercando su Internet un artigiano disponibile nella sua zona e trovando l’annuncio tramite un portale web di pronto intervento H24.

Come lei ahanno fatto anche altri, tanto che tra il 2019 e il 2020, l'associazione di ... Il caso del galleggiante pagatoeuro è finito davanti al Giudice di pace che ha condannato l'...Al legale rappresentante è stata elevata la sanzione amministrativa dieuro e la chiusura del ... Asono state multate 4 persone che si trovavano nel comune senza giustificato motivo.Quattrocento euro per cambiare in pochi minuti il galleggiante dello scarico del wc. Questo il conto che un idraulico di Fidenza ha presentato a una signora che si era rivolta a lui cercando su intern ...Come lei a Fidenza hanno fatto anche altri ... Il caso del galleggiante pagato 400 euro è finito davanti al Giudice di pace che ha condannato l'idraulico al rimborso di 250 euro e al pagamento delle ...