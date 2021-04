FIA Certified Gran Turismo Championships 2021: partenza fissata al 21 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) Lo studio di sviluppo Polyphony Digital Inc. e FIA hanno annunciato il FIA Certified Gran Turismo Championships 2021 che avrà inizio mercoledì 21 aprile Il torneo FIA Certified Gran Turismo Championships 2021 sarà interamente online, per ovvie ragioni, e permetterà ai partecipanti di sfidarsi in gare ultra realistiche come da “tradizione”. La prima edizione si è svolta nel 2018 e, per partecipare, basta avere una copia del gioco, un abbonamento a PS Plus, la maggiore età e provenire da uno dei Paesi partecipanti. FIA Certified Gran Turismo Championships 2021: ecco i dettagli L’evento ha poi registrato una crescita ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 aprile 2021) Lo studio di sviluppo Polyphony Digital Inc. e FIA hanno annunciato il FIAche avrà inizio mercoledì 21Il torneo FIAsarà interamente online, per ovvie ragioni, e permetterà ai partecipanti di sfidarsi in gare ultra realistiche come da “tradizione”. La prima edizione si è svolta nel 2018 e, per partecipare, basta avere una copia del gioco, un abbonamento a PS Plus, la maggiore età e provenire da uno dei Paesi partecipanti. FIA: ecco i dettagli L’evento ha poi registrato una crescita ...

