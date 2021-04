Festa: «Il Cagliari si può salvare solo se si dimostra squadra» (Di giovedì 8 aprile 2021) Gianluca Festa, ex tecnico del Cagliari, parla a Radiolina ospite del programma “Il Cagliari in diretta”. Le sue parole Gianluca Festa, ex tecnico del Cagliari, parla a Radiolina ospite del programma “Il Cagliari in diretta”. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI Festa LA DIFESA DEL Cagliari – «Chi mi piace? Il Cagliari ha dei buoni giocatori, non sta lavorando benissimo di reparto, ho visto delle cose non bellissime. Ceppitelli è un giocatore che ha sempre dimostrato di fare bene. Godin è di grande esperienza, ci si aspettava si più da lui. L’ideale sarebbe avere un centrale forte e due laterali rapidi. Il Cagliari ha qualche problema nell’identificazione dei ruoli, c’è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Gianluca, ex tecnico del, parla a Radiolina ospite del programma “Ilin diretta”. Le sue parole Gianluca, ex tecnico del, parla a Radiolina ospite del programma “Ilin diretta”. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DILA DIFESA DEL– «Chi mi piace? Ilha dei buoni giocatori, non sta lavorando benissimo di reparto, ho visto delle cose non bellissime. Ceppitelli è un giocatore che ha sempreto di fare bene. Godin è di grande esperienza, ci si aspettava si più da lui. L’ideale sarebbe avere un centrale forte e due laterali rapidi. Ilha qualche problema nell’identificazione dei ruoli, c’è ...

