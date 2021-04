Feltri scopre improvvisamente che in Lombardia c’è il caos vaccini perché la moglie non l’ha fatto | VIDEO (Di giovedì 8 aprile 2021) Oggi Libero riporta orgogliosamente la reprimenda di Vittorio Feltri che a L’Aria che tira si è lamentato della gestione della campagna vaccinale in Lombardia. Tutto perché la moglie, over 80 non è stata chiamata nononostante la prenotazione. Eppure pochi giorni fa il giornale titolava “promosso il modello Lombardia” Feltri scopre improvvisamente che in Lombardia c’è il caos vaccini perché la moglie non l’ha fatto VIDEO “Io non sono vaccinato, non ho ancora 80 anni. Ma in Lombardia succede di tutto, secondo me siamo ai limiti della delinquenza”, ha spiegato il direttore di Libero, “mia ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Oggi Libero riporta orgogliosamente la reprimenda di Vittorioche a L’Aria che tira si è lamentato della gestione della campagna vaccinale in. Tuttola, over 80 non è stata chiamata nononostante la prenotazione. Eppure pochi giorni fa il giornale titolava “promosso il modelloche inc’è illanon“Io non sono vaccinato, non ho ancora 80 anni. Ma insuccede di tutto, secondo me siamo ai limiti della delinquenza”, ha spiegato il direttore di Libero, “mia ...

Advertising

neXtquotidiano : Feltri scopre improvvisamente che in Lombardia c’è il caos vaccini perché la moglie non l’ha fatto | VIDEO… - FabrizioBarb : Che coincidenza he! Cambia linea dell’editore e scopre nuove “verità“! Feltri è come la maggior parte dei giornalis… -