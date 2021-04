FCA Bank colloca prestito obbligazionario da 850 milioni di euro

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – FCA, tramite la sua filiale irlandese, hato oggi unda 850di, avente scadenza aprile 2024 e cedola a tasso fisso pari a 0,00 per cento. “Questa emissione rappresenta il miglior risultato in termini di cedola nella storia del gruppo FCAsul mercatobond, ed è stata caratterizzata da un libro ordini di altissima qualità, con 3,3 miliardi diraccolti da oltre 200 investitori”, sottolinea la società in una nota.

(Teleborsa) - FCA Bank, tramite la sua filiale irlandese, ha collocato oggi un prestito obbligazionario da 850 milioni di euro, avente scadenza aprile 2024 e cedola a tasso fisso pari a 0,00 ...