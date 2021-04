Fatta l'Europa, sarà Netflix a fare gli europei? (Di giovedì 8 aprile 2021) Fatta l’Europa, bisognerà fare gli europei. A riuscire nell’impresa, riassunta in un adattamento comunitario del motto dazegliano, potrebbe essere Netflix. Sì, avete letto bene: al di là di accordi (e disaccordi) economici e politici, la piattaforma di streaming potrebbe costituire un terreno di incontro e condivisione per i cittadini del Vecchio Continente. O almeno questa è l’ipotesi formulata dall’americano The Economist in un editoriale dall’eloquente titolo How Netflix is creating a common European culture. L’articolo della rubrica Charlemagne sottolinea che, nella storia recente, gli europei si sono ritrovati davanti al piccolo schermo nello stesso momento in rarissime occasioni: Eurovision Song Contest, partite di Champions League e poco altro. Ora la musica, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021)l’, bisogneràgli. A riuscire nell’impresa, riassunta in un adattamento comunitario del motto dazegliano, potrebbe essere. Sì, avete letto bene: al di là di accordi (e disaccordi) economici e politici, la piattaforma di streaming potrebbe costituire un terreno di incontro e condivisione per i cittadini del Vecchio Continente. O almeno questa è l’ipotesi formulata dall’americano The Economist in un editoriale dall’eloquente titolo Howis creating a common European culture. L’articolo della rubrica Charlemagne sottolinea che, nella storia recente, glisi sono ritrovati davanti al piccolo schermo nello stesso momento in rarissime occasioni: Eurovision Song Contest, partite di Champions League e poco altro. Ora la musica, ...

Advertising

Leonard40700966 : @cmdotcom In Europa farebbe la stessa figura di merda fatta 4 mesi fa... - andliuz : RT @GruppoSaviola: Il settore del #LegnoArredo italiano ha il primato in Europa in economia circolare. L'Italia in #10Selfie, @SymbolaFonda… - dapis_ : RT @HuffPostItalia: Fatta l'Europa, sarà Netflix a fare gli europei? - Leaderdelsettor : RT @HuffPostItalia: Fatta l'Europa, sarà Netflix a fare gli europei? - TortoricAurelio : RT @AndreaV57418712: Perché Londra c’è l’ha fatta? Perché è fuori dall’Europa? La butto lì #zonabianca -

Ultime Notizie dalla rete : Fatta Europa I disastri sanitari della gestione della pandemia in Italia ... evitando che si diffondesse in tutta Europa. 2) Se avessimo avuto come dirigenti presso il ... che il covid - 19 si combatte prima di tutto con la prevenzione, fatta di costante assunzione di vitamina ...

Vivid, arriva in Italia piattaforma banking e investimenti che insegna a far crescere risparmi ... fatta su misura per le loro esigenze.' Fondata a Berlino nel 2019 da Artem Yamanov e Alexander ... e collabora con Visa come partner tecnologico esclusivo per l'Europa per i pagamenti. Per i servizi di ...

Rom, Sassoli: “Lotta alla discriminazione dovere dell’Europa” In Terris Doppio appuntamento a Roma questo weekend L'evento nella Capitale segna il ritorno della categoria full electric in Europa. Si scende in pista sabato 10 e domenica 11 aprile ...

Ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello, Mazzeo: "Sarà uno dei più grandi d'Europa. Opera strategica" E' stato firmato il contratto per la realizzazione dell'Ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello. Così sul suo profilo facebook il presidente del consiglio ...

... evitando che si diffondesse in tutta. 2) Se avessimo avuto come dirigenti presso il ... che il covid - 19 si combatte prima di tutto con la prevenzione,di costante assunzione di vitamina ......su misura per le loro esigenze.' Fondata a Berlino nel 2019 da Artem Yamanov e Alexander ... e collabora con Visa come partner tecnologico esclusivo per l'per i pagamenti. Per i servizi di ...L'evento nella Capitale segna il ritorno della categoria full electric in Europa. Si scende in pista sabato 10 e domenica 11 aprile ...E' stato firmato il contratto per la realizzazione dell'Ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello. Così sul suo profilo facebook il presidente del consiglio ...