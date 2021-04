Fashion Dogs | gli accessori più cool per l’amico a quattro zampe di United Pets

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 8 aprile 2021) Si chiama Complete Me la nuova collezionedida passeggio che si possono “mixare” per un look personalizzato dedicato al nostro amico a. Disegnata da Gianfranco Primiceri e Fabio Cencioni, Complete Me offre una gamma di elementi da assemblare in infinite combinazioni di stili e colori. Ci sono collari, guinzagli, bandane, pettorine, dispenser porta sacchettini igienici e patch decorativi. Tutti belli e coloratissimi, più oggetti di design cheper il cane. Sei fantasie differenti per venire incontro anche ai gusti del “padroncino” più esigente. Questa nuova collezione, come le altre di, unisce alla praticità e alla sicurezza una estetica e una qualità invidiabile. I collari Complete Me, ...