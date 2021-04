Faceva prostituire dei minori per soldi | scatta la denuncia per un parroco di Caserta

Ultime Notizie dalla rete : Faceva prostituire

RomaToday

Ma con punto di riferimento anche in via Milano dovealcune ragazze. A quel punto nel giro della droga entra suo malgrado anche l'imprenditore che però si vedeva sotto minaccia e ...... sceglieva le foto, partecipava addirittura alle sessioni di shooting eda autista. Sempre il 45enne si occupava di trovare gli appartamenti dove farle donne. I carabinieri ne ...Dopo l’arresto di Davide Magnani per aver fatto prostituire una 20enne: perizia su cellulari e pc che usava per gli annunci ...Reclutavano ragazze dell’est europeo in patria e poi le facevano prostituire in Italia non appena sbarcate dall’aereo in arrivo dalla Romania. Tra fine estate e l’autunno del 2009 avrebbero potuto ...