Facebook | sanzione da 7 milioni | i motivi dietro la notifica “Comunicazione importante” | cos’è e cosa cambia per l’utente

(Di giovedì 8 aprile 2021) Agcmlache compare nella homepage? In questi giorni tutti gli utenti distanno vedendo comparire nel proprio profilo un banner insolito. Disi tratta? Il titolo dell’inserzione è “”. L’annuncio ha lo scopo di tenere informati gli utenti del social su quello che sta succedendo e per maggior informazioni e per avere chiarezza su tutto l’accaduto si può accedere direttamente sul sito www.agcm.it nella sezione notizie.ha ricevuto una multa da 7. L’accusa è stata formulata dall’AGCM, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’autorità italiana è volta a tutelare i consumatori e in questo caso gli utenti di. Vi spieghiamo di ...

Advertising

ANNAQuercia : - GabZeno : RT @IlPrimatoN: Ecco perché agli utenti #Facebook compare questo messaggio... - CaremiLuca : RT @IlPrimatoN: Ecco perché agli utenti #Facebook compare questo messaggio... - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: Ecco perché agli utenti #Facebook compare questo messaggio... - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Ecco perché agli utenti #Facebook compare questo messaggio... -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook sanzione

WelfareNetwork

Lo conferma una sentenza del Consiglio di Stato (del 29 marzo), che boccia il ricorso diIreland contro unaerogata dall'Antitrust nel 2018 per lo stesso motivo. La sentenza del ...... la notifica apparsa in queste ore parla in realtà di fatti non esattamente recenti: si tratta di una vecchiaemessa dall'AGCM nostrana nei confronti diper una pratica commerciale ...Vi spieghiamo di cosa si tratta e cosa cambia per l’utente. Agcm Facebook sanzione da 7 milioni, cos’è la notifica sulla homepage La vicenda risale al 29 novembre 2018, quando l’AGCM ...Facebook ha provveduto a soddisfare le richieste dell'autorità, che ha però imposto al social network di sottolineare come la richiesta sia partita da una sanzione pendente dell'AGCM. Da qui nasce la ...