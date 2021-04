Facebook | Garante della privacy pretende misure di contrasto al furto di dati

Advertising

fattoquotidiano : Facebook, rubati e diffusi i dati di 36 milioni di italiani. Garante della Privacy: “Social fornisca un servizio pe… - allebardealice1 : RT @thelazza: Il comunicato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato #AGCM ha obbligato a pubblicare sulla home di #Facebook… - PreciselyPriv : Garante per la protezione dei dati personali // #Facebook #FacebookLeak #FacebookDataLeak #ViolazioneDiDati… - ZuenaFrancesco : Furto di dati da Facebook: il Garante chiede al social network di... - Garante Privacy - digitalia_bc : -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Garante

Ilitaliano della Privacy, in riferimento ai dati dei 36 milioni di utenti italiani, ha chiesto adi rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta di verificare se la ...A pochi giorni dal furto di dati su, anche la piattaforma LinkedIn finisce sotto attacco degli hacker. ' Un intero archivio di ... Ilper la Privacy ha avviato, dunque, un'istruttoria ...Il Garante italiano della Privacy, in riferimento ai dati dei 36 milioni di utenti italiani, ha chiesto a Facebook di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta di verificare se ...Come è accaduto per Facebook anche per LinkedIn si tratta del cosiddetto ... Qui il link. LinkedIn, interviene il Garante Privacy L’Autorità italiana Garante per la Privacy ha aperto una istruttoria ...