Fabiana Macaluso | per l’arte e per l’Africa

Leggi su novella2000

(Di giovedì 8 aprile 2021) Murales celebrativo Non finisce mai di stupirci, con le sue idee, la sua arte e i suoi progetti che da sola riesce sempre a portare a termine. Poche settimane fa ha dipinto un muro per una lunghezza di venti metri e per un’altezza di tre metri e mezzo, nel cuore del parco Dora L'articolo proviene da Novella 2000.