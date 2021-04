Eurozona | Goldman Sachs stima forte rimbalzo economia in III e IV trimestre

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – “Sebbene la situazione economica e del Covid rimanga sfidante cresce la nostra fiducia che l’area dell’euro rimbalzerà con forza in estate”. Questa la previsione contenuta in un report di. La banca d’affariuna crescita del PIL del 3% nel terzoe si attende che il PIL reale dell’area torni sopra i livelli pre-Covid negli ultimi tre mesi dell’anno. Le previsioni sono di una moderata attività ad aprile, con riaperture da maggio, e una ripresa più consistente in estate. Sebbene la previsione dell’1,9% (non annualizzata) per il secondosia vicina ad altre previsioni,esprime “grande fiducia nella proiezione superiore al consensus per il terzo(3% contro 2%)” e si attende che “il ...

