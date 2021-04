Europa League: vittorie esterne per Manchester United e Villarreal. Arsenal stoppato dallo Slavia (1-1) (Di giovedì 8 aprile 2021) Si sono concluse le gare d’andata valevoli per i quarti di finale di Europa League: il Manchester United vince 2-0 sul campo del Granada, firme di Rashford e Bruno Fernandes (rigore). Finisce 1-1 Arsenal-Slavia Praga, tante, troppe le chance mancate dai Gunners, in particolare da Lacazette. Nella ripresa arriva il guizzo del vantaggio con Pépé, ma i cechi pareggiano al 93? con Holes.Gerard Moreno su calcio di rigore firma il vantaggio del Villarreal, che esce così vincitore per 1-0 dall’ostica trasferta contro la Dinamo Zagabria. Ajax-Roma 1-2 Arsenal-Slavia Praga 1-1 Dinamo Zagabria-Villarreal 0-1 Granada-Manchester United 0-2 Foto: Twitter Manchester ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Si sono concluse le gare d’andata valevoli per i quarti di finale di: ilvince 2-0 sul campo del Granada, firme di Rashford e Bruno Fernandes (rigore). Finisce 1-1Praga, tante, troppe le chance mancate dai Gunners, in particolare da Lacazette. Nella ripresa arriva il guizzo del vantaggio con Pépé, ma i cechi pareggiano al 93? con Holes.Gerard Moreno su calcio di rigore firma il vantaggio del, che esce così vincitore per 1-0 dall’ostica trasferta contro la Dinamo Zagabria. Ajax-Roma 1-2Praga 1-1 Dinamo Zagabria-0-1 Granada-0-2 Foto: Twitter...

