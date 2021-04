Europa League, stasera la Roma impegnata ad Amsterdam. Il programma dell’andata dei quarti (Di giovedì 8 aprile 2021) Riparte anche l’Europa League dopo il turno dei quarti di finale di Champions stasera tocca anche alla seconda manifestazione continentale. Questa sera alle 21 sono previste tutte le quattro gare. Ecco il programma: Ajax-Roma Arsenal-Slavia Praga Dinamo Zagabria-Villareal Granada-Manchester United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Riparte anche l’dopo il turno deidi finale di Championstocca anche alla seconda manifestazione continentale. Questa sera alle 21 sono previste tutte le quattro gare. Ecco il: Ajax-Arsenal-Slavia Praga Dinamo Zagabria-Villareal Granada-Manchester United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Atalanta, l'ex Marino: 'Arriverà seconda in Serie A. Muriel e Zapata saranno decisivi' Voi sapete quel che penso dell'Atalanta, vi avevo anticipato l'ammissione alla prima Europa League, le due qualificazioni per la Champions, la vittoria dall'Ajax. E se devo leggere il finale di ...

Calciomercato Inter, ritorno clamoroso - Via libera per Haaland e Juve ko Le big d'Europa in pressing per Erling Haaland. Il Real Madrid insiste, mentre il Chelsea potrebbe uscire ...a Romelu Lukaku Erling Haaland non è andato a segno nell'ultimo match di Champions League ...

Europa League, calendario e orari delle partite dei quarti Sky Sport Nessun contrasto con Fonseca, Mancini: “Voci per tirare la Roma nei casini” La compagine giallorossa infatti, non solo è ovviamente ancora in lotta per una qualificazione europea in campionato, ma in Europa League si è spinta fino ai quarti di finale, restando l’unica squadra ...

Mancini: “Tanti errori della difesa” Il Messaggero (S.Carina) – La Roma guidata da mister Fonseca si prepara a scendere in campo questa sera contro l’Ajax, nell’andata dei quarti di finale di Europa League. La partita sarà fondamentale p ...

