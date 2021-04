Europa League, Dinamo Zagabria-Villarreal: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 8 aprile 2021) Torna in campo l’Europa League in un giovedì che apre i quarti di finale di questa competizione. Tra i quattro match c’è Dinamo Zagabria-Villarreal. Il primo atto andrà in scena in Croazia. Dopo il primo atto dei quarti di finale della Champions League ritorna anche l’Europa League con una partita di fondamentale importanza, Dinamo Zagabria-Villarreal. I croati vengono dal pareggio contro il Sibenik, mentre nell’ultimo turno della competizione europea hanno eliminato il Tottenham in rimonta nei tempi supplementari. Una squadra che è la vera e propria rivelazione del torneo e che insidia il Villarreal. L’allenatore Unai Emery ha già vinto la competizione con il Siviglia e che vuole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Torna in campo l’in un giovedì che apre i quarti di finale di questa competizione. Tra i quattro match c’è. Il primo atto andrà in scena in Croazia. Dopo il primo atto dei quarti di finale della Championsritorna anche l’con una partita di fondamentale importanza,. I croati vengono dal pareggio contro il Sibenik, mentre nell’ultimo turno della competizione europea hanno eliminato il Tottenham in rimonta nei tempi supplementari. Una squadra che è la vera e propria rivelazione del torneo e che insidia il. L’allenatore Unai Emery ha già vinto la competizione con il Siviglia e che vuole ...

