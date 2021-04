Europa League, Arsenal-Slavia Praga: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 8 aprile 2021) Uno dei quarti di finale più interessanti di Europa League è Arsenal–Slavia Praga, in programma questa sera alle 21:00 all’Emirates Stadium. La compagine allenata da Arteta è una delle favorite per la vittoria finale, mentre gli ospiti sono una delle sorprese del torneo. La gara di andata potrebbe già essere decisiva per il passaggio del turno. L’Arsenal, dopo aver superato ai sedicesimi di finale il Benfica con un gol di Aubameyang negli ultimi minuti, ha sconfitto l’Olympiakos agli ottavi. Il successo per 3-1 all’andata ha consolidato la qualificazione, ottenuta nonostante l’1-0 greco del ritorno. Lo Slavia Praga è invece una delle mine vaganti di questo torneo, avendo superato due avversari ostici nei due turni precedenti. Ai sedicesimi ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Uno dei quarti di finale più interessanti di, in programma questa sera alle 21:00 all’Emirates Stadium. La compagine allenata da Arteta è una delle favorite per la vittoria finale, mentre gli ospiti sono una delle sorprese del torneo. La gara di andata potrebbe già essere decisiva per il passaggio del turno. L’, dopo aver superato ai sedicesimi di finale il Benfica con un gol di Aubameyang negli ultimi minuti, ha sconfitto l’Olympiakos agli ottavi. Il successo per 3-1 all’andata ha consolidato la qualificazione, ottenuta nonostante l’1-0 greco del ritorno. Loè invece una delle mine vaganti di questo torneo, avendo superato due avversari ostici nei due turni precedenti. Ai sedicesimi ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Atalanta, senti Marino: 'La Dea arriverà seconda, giocherà la finale con la Juve da favorita e Musso...' Voi sapete quel che penso dell'Atalanta, vi avevo anticipato l'ammissione alla prima Europa League, le due qualificazioni per la Champions, la vittoria dall'Ajax. E se devo leggere il finale di ...

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE/ Quote e previsioni: United favorito in Spagna PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: FOCUS GRANADA MANCHESTER UNITED La nostra panoramica sui pronostici Europa League ci porta adesso ad approfondire una sfida di sicuro interesse che si svolgerà in Spagna per l'andata ...

Europa League, calendario e orari delle partite dei quarti Sky Sport Europa League: le ultime verso Dinamo Zagabria-Villarreal Infine spazio anche per Dinamo Zagabria e Villarreal, anche loro pronte a sfidarsi nell’andata dei quarti di finale di Europa League che si terranno questa sera alle ore 21.00 La Dinamo Zagabria ...

Europa League: le ultime verso Granada-Manchester United Granda e Manchester United questa sera si affronteranno per l'andata dei quarti di finale di Europa League: queste le ultime.

