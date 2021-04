Euro 2020, il Cts frena: “Non è possibile garantire la presenza del pubblico” (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo l’assenso del Governo sembra tutto a posto per lo svolgimento di Euro 2020 negli stadi italiani e si attendeva solo che il comitato tecnico scientifico stabilisse le regole per l’affluenza del pubblico. Invece ieri sera è arrivata a doccia fredda che potrebbe compromettere tutto.L’Uefa infatti ha imposto come condizione necessaria la presenza di una percentuale di spettatori, chiedendo una conferma entro il 7 aprile. La risposta del Cts è stata chiara “Pur manifestando apprezzamento per lo sforzo prodotto dalla Uefa e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, dell’intensità della circolazione virale, dell’occupazione delle strutture sanitarie e della limitata possibilità di prevedere il livello che tali indicatori avranno nella seconda metà di giugno, non è possibile rendere un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo l’assenso del Governo sembra tutto a posto per lo svolgimento dinegli stadi italiani e si attendeva solo che il comitato tecnico scientifico stabilisse le regole per l’affluenza del. Invece ieri sera è arrivata a doccia fredda che potrebbe compromettere tutto.L’Uefa infatti ha imposto come condizione necessaria ladi una percentuale di spettatori, chiedendo una conferma entro il 7 aprile. La risposta del Cts è stata chiara “Pur manifestando apprezzamento per lo sforzo prodotto dalla Uefa e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, dell’intensità della circolazione virale, dell’occupazione delle strutture sanitarie e della limitata possibilità di prevedere il livello che tali indicatori avranno nella seconda metà di giugno, non èrendere un ...

