Erdogan lascia von der Leyen senza sedia | la Turchia si difende

Erdogan ha lasciato von der Leyen senza sedia? "Ci sono accuse ingiuste nei confronti della Turchia", che durante la visita del presidente del Consiglio europeo e della presidente della Commissione europea ha invece "rispettato il protocollo" e "accolto le richieste" degli europei in tal senso. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, a proposito del caso che si è aperto durante i colloqui ad Ankara tra il presidente turco e Charles Michel, uno accanto all'altro su sedie dorate, e Ursula von der Leyen, rimasta in piedi in attesa di trovare posto su un divano davanti a Cavusoglu. "Non è la prima volta che la Turchia riceve ospiti – ha detto il capo della diplomazia turca in dichiarazioni riportate dal Daily Sabah – Il ...

