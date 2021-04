“Erdogan dittatore”: la Turchia convoca l’ambasciatore italiano dopo le parole di Mario Draghi (Di giovedì 8 aprile 2021) Turchia convoca l’ambasciatore italiano dopo la frase di Draghi su Erdogan La Turchia convoca l’ambasciatore italiano ad Ankara, Massimo Gaiani, dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi, che aveva definito Erdogan un “dittatore”. Lo rende noto l’agenzia di stampa ufficiale turca, Anadolu, specificando che l’ambasciatore italiano è stato convocato dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Poco dopo sono arrivate le stesse dichiarazioni del ministro che ha “condannato con forza le dichiarazioni del presidente del Consiglio ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021)la frase disuLaad Ankara, Massimo Gaiani,le dichiarazioni del premier, che aveva definitoun “”. Lo rende noto l’agenzia di stampa ufficiale turca, Anadolu, specificando cheè statoto dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Pocosono arrivate le stesse dichiarazioni del ministro che ha “condannato con forza le dichiarazioni del presidente del Consiglio ...

