“Erdogan dittatore”, la Turchia convoca l’ambasciatore italiano dopo le parole di Mario Draghi: “Affermazioni senza controllo” (Di giovedì 8 aprile 2021) Le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che in conferenza stampa ha definito Erdogan “un dittatore con cui, però, si deve cooperare”, non sono passate inosservate ad Ankara. Tanto che il governo turco ha convocato l’ambasciatore italiano nella capitale, Massimo Gaiani. “Condanniamo con forza le Affermazioni senza controllo del primo ministro italiano nominato Mario Draghi sul nostro presidente eletto”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu. Con il tema del contrasto alla pandemia che ha occupato gran parte della conferenza stampa del presidente del Consiglio, c’è stato spazio anche per la politica estera. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Ledel presidente del Consiglio,, che in conferenza stampa ha definito“uncon cui, però, si deve cooperare”, non sono passate inosservate ad Ankara. Tanto che il governo turco hatonella capitale, Massimo Gaiani. “Condanniamo con forza ledel primo ministronominatosul nostro presidente eletto”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu. Con il tema del contrasto alla pandemia che ha occupato gran parte della conferenza stampa del presidente del Consiglio, c’è stato spazio anche per la politica estera. In ...

