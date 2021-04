ePrix Roma | MINI elettrica Safety Car al debutto

(Di giovedì 8 aprile 2021) Cooper SE per la giungla cittadina, John Cooper Works GP3 per gli istinti più corsaioli. In una specie di crasi tecnico - stilistica,introduce nel week end di Formula E la sua proposta di...

Advertising

motorboxcom : #FormulaE Presentato all'Eur il #RomeEprix 2021. Il futuro atterra nella città eterna questo weekend - enricosalvator : #MicroFocus tiferà @JaguarRacing durante l’EPrix di Roma, il 10 e 11 aprile! Approccio “High Tech. Low Drama.”... e… - sportface2016 : #FormulaE ePrix Roma 2021: programma, date, orari e tv. Ecco il palinsesto delle due gare che si correranno nella… - motorionline : #DS lancia un nuovo motore all’E-Prix di #Roma di #FormulaE - bimbadisebemick : RT @mult1formula: ? EPRIX DI ROMA: Doppio round elettrico nella Città Eterna ?? @CarlottaUlgelmo #FormulaE #RomaEprix -

Ultime Notizie dalla rete : ePrix Roma

Sarà impegnata dall'die per l'intera stagione, l'ultima prima che BMW saluti la serie elettrica. MINI Safety Car Formula E Stile GP3 Il progetto di "super - MINI elettrica" è partito lo ...Mercedes fiduciosa per'ma non dobbiamo perdere la concentrazione' La Mercedes non ha mai messo piede sul circuito italiano, il cuisi è svolto solamente nel 2019. Non si tratta troppo di ...L'evento nella Capitale segna il ritorno della categoria full electric in Europa. Si scende in pista sabato 10 e domenica 11 aprile ...Dalla MINI Cooper SE stradale a un progetto con il design John Cooper Works GP3. Sarà la Safety Car della Formula E per ...